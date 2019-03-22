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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İHA - Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
22.03.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Son dakika... 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

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Son dakika... 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 18 eski HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Gelen son dakika haberine göre sabah saatlerinde de İstanbul merkezli FETÖ'nün mahrem yargı organlarına yönelik 37 ilde düzenlenen operasyonda 108'i avukat olmak üzere 126 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Savunma Sanayii şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik soruşturma kapsamında HAVELSAN'da mühendis olarak çalışan, HAVELSAN şirketi adına alınıp mühendislere kullanmaları için verilen GSM hatlarına Bylock yükleyip kullandıkları tespit edilen ve soruşturma nedeniyle kurumla ilişkileri kesilen 18 mühendis şüpheli hakkında 22.03.2019 tarihinden itibaren arama ve gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edildiği bildirildi.

BİR OPERASYON DA MUĞLA'DA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarında FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi . Eş zamanlı olarak 5 adrese operasyon kararı verildi. Şüphelilerin, FETÖ/PDY terör örgütünün Muğla’daki yeni yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri tespit edildi, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu belirlendi. Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bunun üzerine polis, 5 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı.

37 ilde büyük operasyon: Aralarında avukatların da olduğu çok sayıda gözaltı kararı
37 ilde büyük operasyon: Aralarında avukatların da olduğu çok sayıda gözaltı kararı
Birçok adrese baskın FETÖnün yeniden yapılanmasına operasyon
Birçok adrese baskın! FETÖ'nün yeniden yapılanmasına operasyon
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.03.2019)
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