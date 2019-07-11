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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriSon dakika.. 15 Temmuz'un çok çarpıcı yeni görüntüleri çıktı! Darbeci askerlere yardıma giden tankı önüne yatıp durdurdular
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Gündem
AA
11.07.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Son dakika.. 15 Temmuz'un çok çarpıcı yeni görüntüleri çıktı! Darbeci askerlere yardıma giden tankı önüne yatıp durdurdular

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgali amaçlayan ancak vatandaşların direnmesiyle zor anlar yaşayan darbeci askerlere yardıma giden tankı Haliç Köprüsü'nde durduran vatandaşların destansı mücadelelerine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, canını hiçe sayan vatandaşların Sefaköy'de bir tankın önüne yatarak, geçişine engel olduğu anlar da yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe teşebbüsüne ilişkin yeni görüntülere AA ulaştı.

Darbeci askerlerin ateş açarak engel olmaya çalıştıkları vatandaşların o gece darbeye karşı gösterdiği tarihi direniş, kameralarla kayıt altına alındı.

AA'nın ulaştığı görüntülerden biri de İstanbul Valiliği'ni işgal eden ve polislerle vatandaşların direnmesiyle engellenen darbeci askerlere yardıma gitmeye çalışan paletli Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın (ZPT) Haliç Köprüsü yakınında önünün kesilmesi ve buradaki darbeci askerlerin polislerce derdest edilmesine ait anları içeriyor.

Söz konusu görüntülerde, Haliç Köprüsü üzerinde ilerleyen ZPT aracına engel olmaya çalışan vatandaşların zırhlı aracın üzerine çıktıkları ve bir süre üzerindeki vatandaşlarla bu şekilde ilerleyen askeri aracın daha sonra durduğu görülüyor.

Canını hiçe sayarak askeri aracın ilerlemesine izin vermeyen vatandaşlar ve polis ekiplerinin yanı sıra araçlarından inen sürücülerin de tepki gösterdiği askerlere direnenlerin sayısının kısa sürede arttığı kamera görüntülerinde yer alıyor.

Yoldan geçen bazı araçların da polis aracıyla birlikte önünde durduğu ZPT'nin geçişini kapattığı, bir süre sonra gelen iki kamyonun da zırhlı aracın önünü keserek hareketini tamamen imkansız kıldığı anlar görüntülere yansıyor.

Görüntülerde askeri aracın etrafı ve üzerini kalabalık şekilde çevreleyen vatandaşların biber gazlı bir müdahalenin ardından kısa süre geri çekildikten sonra geri dönerek askeri aracın etrafını sardığı anlar bulunuyor.

Zırhlı aracın içindeki askerlerin derdest edilmesinden bir süre sonra ZPT etrafında bekleyen vatandaşların olay yerinden ayrılma anları ve ardından köprüdeki araç trafiğinin normale dönmesi görüntülerde yer alıyor.

Olay yerindeki çelik yelekli polislerin, askeri aracın durdurulması ve içindeki darbecilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından, trafik akışını kontrollü olarak sağlamaya çalıştığı anlar da kameralara yansıyor.

Vatandaşlar tankın önüne yattı

AA'nın ulaştığı görüntülerde, Sefaköy'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki bir tankın önüne geçen vatandaşların tankın hareket etmesini engellediği ve bazı vatandaşların da önüne oturarak tankın geçişine izin vermediği anların kayıtları yer alıyor.

Vatandaşların kararlı duruşları karşısında manevra yaparak geri dönen tankın arkasında koşan vatandaşların darbecileri püskürtme anları da kamera kayıtlarında görülüyor.

İstanbul'da karara bağlanan ilk dava oldu

Bu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından 24 sanık hakkında 158 sayfalık iddianame hazırlandı.

İstanbul'daki darbe teşebbüsüne ilişkin dördüncü iddianame olarak kayıtlara geçen bu dosyayla ilgili haklarında dava açılan sanıklar, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

Darbe girişimine katılan askerlere yönelik İstanbul'da açılan davalarda ilk karar çıkan bu dosyada tutuklu sanık Astsubay Yusuf Yıldız'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Olay tarihinde er olarak görev yapan diğer 23 sanık ise beraat etti.

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