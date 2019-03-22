Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis aracı yandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde polis aracı yandı.
TEM otoyolu Edirne istikametinde ilerleyen polis aracı köprü üzerinde yanmaya başladı. Yangın nedeniyle köprüde trafik durdu. Yangına sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi. Yangın söndürülürken köprüde trafik yoğunluğu sürüyor.
Araç yangını ve söndürme çalışmaları sırasında trafiğe kapanan şeritler nedeniyle Anadolu’dan Avrupa yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araç trafiği havadan görüntülendi.
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