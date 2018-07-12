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    SON DAKİKA... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar açıklandı

    DHA
    12.07.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz şehitler köprüsü davasında 71 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 22 sanık ise 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye 34 şehidi temsilen 34 Türk bayrağı müşteki kısmındaki masalara getirildi.

    DARBE girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, “Anayasayı ihlal" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

    İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.

    MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

    Saat 10.45 'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'n 309. Maddesinde yer alan “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 72  sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.  Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    BAZI SANIKLAR “ANAYASAYI İHLAL  SUÇUNA YARDIM" SUÇUNDAN CEZA ALDI

    Bazı sanıklar da “Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmü okumaya devam ediyor.

    HÜKÜMETTEN KARARLA İLGİLİ İLK YORUM

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası kararı ile ilgili açıklamasında “Bugünkü cezalar hukuki ama 15 Temmuz darbesine kalkışan kökü dışarıda terör örgütü, vicdanımızda sonsuza kadar mahkum oldu" dedi.     

    34 ŞEHİT İÇİN 34 TÜRK BAYRAĞI SALONA GETİRİLDİ

    Mahkemeye 34 şehidi temsilen 34 Türk bayrağı müşteki kısmındaki masalara getirildi. Salon karakalem çalışmasıyla resmedildi.

    SALON KARIŞTI

    Kararın okunmasının ardından sanıklar marş okudu. Bunun üzerine şikayetçiler de sanıklara tepki göstererek, sıraların üzerine çıktı. Bazı müştekiler de ellerinde bulunan maddeleri sanıkların bulunduğu bölüme fırtlattı. Bir müşteki de elindeki bastonu sanıklara doğru fırlattığı görüldü. Bazı sanıklar götürülürken şikayetçilere el salladı. Duruşma salonu önünde de gerginlik ve arbede bir süre daha devam etti. Jandarma bunun üzerine duruşma salonunu tamamen boşalttı.

     

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    Etiketler: DAVA
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