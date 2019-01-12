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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fevzi KIZILKOYUN/ANKARA
12.01.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Son dakika: 15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı...

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Son dakika: 15 ilde harekete geçildi! Taksicilere ceza yağdı...

Kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan taksicilere ceza yağdı. 15 ilde eş zamanlı “Taksi Uygulaması 2019/1” gerçekleştirildi. Uygulama, 846 noktada 2 bin 137 personel ve 694 ekip katılımı ile gerçekleşti. Uygulamada 6 bin 76 araç denetlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 ilde eş zamanlı yaptığı “Taksi Uygulaması 2019/1" operasyonunda, kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan, olumsuz hava koşullarında yolcu almayan, araç içerisinde cep telefonu ile oyun oynayan taksicilere ceza yağdırdı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

ŞİKAYETLER VAR

“İl sınırları içerisinde bazı ticari taksi şoförlerinin; kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergâhını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmaktan imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı/temiz kullanmadığı konularında vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikâyetlerden anlaşılmaktadır.

Bu doğrultuda; ticari taksi ve şoförlerine yönelik 11.01.2019 tarihinde 07:00/20:00 saatleri arasında 15 ilde (İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Muğla, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, Aydın, Eskişehir) eş zamanlı olarak 846 noktada 2.137 personel ve 694 ekibin katılımı ile “Taksi Uygulaması 2019/1” uygulaması yapıldı.

Uygulamada 6 bin 076 araç denetlendi

5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında;

- 8 araç sahibine kısa mesafede yolcu almamaktan 2.560 TL

- 1 araç şoförüne güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 320 TL

- 6 araç şoförüne taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 1.920 TL

- 4 araç şoförüne araç içerisinde sigara içmekten 612 TL,

2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında;

- 22 araç şoförüne taksimetre bulundurmamaktan 10.736 TL

- 59 araç şoförüne taksimetre kullanmamaktan 28.792 TL

- 19 araç şoförüne araçtan çöp atmaktan 2.052 TL

- 71 araç şoförüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 16.685 TL

- 35 araç şoförüne kırmızı ışık ihlalinden 8.225 TL

- 469 araç şoförüne emniyet kemeri takmamaktan 50.652 TL

- 6 araç şoförüne tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 6.012 TL

- 1 araç şoförüne alkollü araç kullanmaktan 1.002 TL

- 125 araç şoförüne diğer konulardan 86.277 TL idari para cezası uygulandı.

5326 Kabahatler Kanunundan 19 araç şoförüne 5.412 TL ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundan 914 araç şoförüne 231.915 TL olmak üzere 933 araç şoförüne 237.327 TL para cezası kesildi.

Ayrıca uygulamada 1 şahıs gözaltına alındı, 35 şahıs hakkında adli-idari işlem yapıldı, 1 aranan araç yakalandı, 1 hırsızlık ve 1 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı, 94 adet araç trafikten men edildi, 202 gr eroin, 3 adet kesici/delici alet, 16 adet sopa ele geçirildi.”

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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