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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
01.03.2019 - 06:52, Son Güncelleme:

Son dakika: Milyon dolarlık yasa dışı bahis operasyonu! 'Hazine Müdürü' TV programcısı çıktı

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Son dakika: Milyon dolarlık yasa dışı bahis operasyonu! 'Hazine Müdürü' TV programcısı çıktı

Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 21 kişi gözaltına alındı. M.G'nin bir televizyon kanalında programcı olduğu ve örgüte ait şirketlerin birinde "Hazine Müdürü" olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Örgüt lideri A.U'nun kripto para transferine yönelik bir şirket kurduğu ve söz konusu şirketin Türkiye'deki bir spor kulübüne sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Yapılan operasyonda yasa dışı bahisten yıllık 340 milyon dolar gelir elde edildiği belirlendi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 7258 sayılı
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmaya yürüten Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde düzenlenen operasyonda, belirlenen çok sayıda adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle girildi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümanlar ile yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 1,5 milyon lira tutarında dolar, avro ve Türk lirası ele geçirildi.

Son dakika: Milyon dolarlık yasa dışı bahis operasyonu Hazine Müdürü TV programcısı çıktı

ÖRGÜTÜN "HAZİNE MÜDÜRÜ" TV KANALINDA PROGRAMCI ÇIKTI

Operasyonda aralarında örgütün üst düzey yöneticisi Ü.D, yabancı uyruklu Y.D.M.V. ve S.I. ile birlikte T.B, A.U.G, N.K, B.N, M.G, S.S, Ö.B, O.O, B.H, M.Ş, M.K, N.G, K.G, O.G, E.G, B.T, D.Ç ve A.K.Ö gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan M.G'nin bir televizyon kanalında programcı olduğu ve örgüte ait şirketlerin birinde "Hazine Müdürü" olarak görev yaptığı belirlendi.

PARALARI ALTIN, DÖVİZ VE BİTCOİNE ÇEVİRMİŞLER

Hücre tipi yapılanma ile kendi aralarında kriptolu telefon ve şifreli haberleşme programı aracılığıyla irtibat kuran zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynayan kişilerin paralarını, anlaştıkları üçüncü şahısların banka hesaplarına aktardıkları öğrenildi.

Bu paraların örgütün alt kademesinde çalışan "saha elamanları" tarafından ATM cihazlarından cep telefonu uygulamasıyla QR kod kullanılarak kartsız işlemle çekildiği ve il sorumlularına teslim edildiği belirlenirken, toplanan milyonlarca liranın zırhlı kargo araçlarıyla İstanbul'a gönderildiği tespit edildi.

Örgütün İstanbul'da döviz ve altın alım satımı yapan şirketlerle anlaşarak illerden gelen bu paraları altın, döviz ve kripto para bitcoine çevirdikleri ve İngiltere, Bulgaristan, Litvanya ve Malta'da kurdukları paravan şirketlere aktardıkları belirlendi.
Son dakika: Milyon dolarlık yasa dışı bahis operasyonu Hazine Müdürü TV programcısı çıktı

100'DEN FAZLA İNTERNET SİTESİYLE ANLAŞMIŞLAR

Örgüt lideri A.U'nun yasa dışı bahis oynatan "tempobet.com, iddaatahmin.com, anadolubahis.com, tipobet.com, sultanbet.com ve akcebet.com" isimli internet sitelerini yönettiği ve 100'den fazla illegal bahis sitesiyle de komisyon karşılığı anlaştığı ortaya çıktı.

Ayrıca A.U'nun kripto para transferine yönelik bir şirket kurduğu ve söz konusu şirketin Türkiye'deki bir spor kulübüne sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Bu arada yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt lideri A.U'nun İngiltere vatandaşlığı da bulunduğu ve "Steve" adını kullandığı ortaya çıktı.

YASA DIŞI BAHİSTEN YILLIK 340 MİLYON DOLAR

Ele geçirilen dijital materyal ve dokümanları inceleyen polis ekipleri, örgütün yasa dışı bahis siteleri üzerinden elde ettiği ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkardığı paranın yıllık 340 milyon doları bulduğunu belirledi.

105 MİLYON 995 BİN LİRA TUTARINDAKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ayrıca örgütün üst düzey yapılanmasında yer alan kişilerin, değeri 105 milyon 995 bin lira tutarındaki Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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