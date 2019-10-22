Son dakika... 120 saatin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... 120 saatin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
GeriGündem Son dakika... 120 saatin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
22.10.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Son dakika... 120 saatin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... 120 saatin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "ABD ile mutabakatta süre bu gece 22.00'de doluyor. Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız.Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla sona erdi.

"ATMAMIZ GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili Rusya dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "ABD ile mutabakatta süre bu gece 22.00'de doluyor. Verilen sözler tam manası ile yerine gelmiş değil.

Döner dönmez kesin neticeleri alacağız durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız.

Taviz verecek olursak terör örgütünün önünü açmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'deki zirve sonrasında açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, kritik zirve sonrasında açıklamalarda bulundu. "150 saat içinde YPG güvenli bölgeden çıkarılacaktır" diyen Erdoğan "150 saatin sonunda 10 kilometre derinliğinde Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır." ifadelerini kullandı. Basın toplantısının ardından 10 maddelik mutabakat metni okundu. Metni okuyan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statükonun muhafaza edileceğini bildirdi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle