Son dakika... 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı
Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 12 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşanı kararına göre büyükelçi atanan 12 ülkenin listesi;
- Kanada Büyükelçiliği'ne Kerim Uras
- Kongo Büyükelçiliği'ne Serhan Ali Yiğit
- Malta Büyükelçiliği'ne Kerem Ahmet Kıratlı
- Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Fikret Kerem Alp
- Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen
- Litvanya Büyükelçiliği'ne Gökhan Turan
- Arjantin Büyükelçiliği'ne Şefik Vural Altay
- Norveç Büyükelçiliği'ne Fazlı Çorman
- Peru Büyükelçiliği'ne Ali Rıza Özcoşkun
- Cibuti Büyükelçiliği'ne Salim Levent Şahinkaya
- Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Fazilet Dağcı Çığlık
- Burundi Büyükelçiliği'ne Serap Ataay
Yorumları Göster
Yorumları Gizle