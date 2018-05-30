100'lerce kişi birbirine girdi: Ekipler teyakkuzda

Olay, bu gece Burhaniye Memiş Mahallesinde meydana geldi. Roman olanÿMeşe ve Zımba ailelerinden iki genç arasında çıkan kavga, iddiaya göre yakınlarının da karışmasıyla büyüdü. Burhaniye Hayvan Pazarı yakınında toplanan her iki aileye mensup yüzlerce kişi kavga etti.

DESTEK İSTENDİ





Slahların da kullanıldığı kavgada taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. İhbar üzerine bölgeye giden gedin polis ekipleri yetersiz kalınca Edremit ilçesinden takviye çevik kuvvet ve jandarmadan da destek istendi.

Ekiplerin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırılrken, yaralanan ve durumu ağır olan bir kişi Edremit Devlet Hastanesi’ne, 6 yaralı ise Burhaniye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve Jandarma Bölük Komutanı Alim Burak Çelik ile birlikte olayları yakından takip etti.

Kaymakam Öner, olayın Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadığı mahallede meydana geldiğini belirterek, "İki gencin kavgasına yakınları da karışınca kavga büyüdü. Kavgada silahlar, taş ve sopalar kullanıldı. Edremitten çevik kuvvet istedik. Jandarma ve polisimizle birlikte olayları yatıştırdık. Yaralılardan biri Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok. Hastanede ve olay yerinde gerekli önlemler alındı. Konuyu takip ediyoruz" dedi.

Ekiplerin mahallede ve hastanede bekleyişi sürüyor.