‘Son cümlelerine dayanamadım’
ÖZEL bir hastanenin üroloji bölümünde görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar’ı öldüresiye döven hasta yakını Muhammed Alpkıray, Bakırköy 6’ncı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yağma suçundan tutuklandı.
Alpkıray, ifadesinde Göç İdaresi’nde teknisyen olduğunu belirterek şunları söyledi: “Olaylar göründüğü gibi gerçekleşmedi. Kimseyi takip etmedim, para istemedim. Babamı öncesinde ameliyat etti. Babam yoğun bakımda kaldı. Kendisi hiçbir kontrolünü yapmadı. Ona bunu söylediğimde ‘Seninle mi uğraşacağım, her hastaya bu kadar vakit ayıramam’ dedi. Çok zoruma gitti. Ben de bu sebeple ona vurdum. Yaptığım şeyden dolayı utanıyorum. Telefonunu yere düştükten sonra aldım ve çalınır, o da benden bilinir diye kendi cebine koydum.”
Beyin kanaması geçiren Op. Dr. Hasan Cabbar ise müdahalelere olumlu yanıt verdi, yoğun bakımdan çıkarıldı.
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