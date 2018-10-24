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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Burhan CEYHAN/DİDİM (Aydın), (DHA)
24.10.2018 - 05:53, Son Güncelleme:

Son çare bunu yaptı... Makam aracını bulana 10 bin lira ödül verecek

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Son çare bunu yaptı... Makam aracını bulana 10 bin lira ödül verecek

AYDIN'ın Didim ilçesinde bir inşaat şirketi, açtığı dava sonrasında haciz konulan, ancak bulunamayan Didim Belediyesi'ne ait makam aracının yerini bildirene 10 bin lira ödül vereceğini duyurdu.

Bir inşaat firması 2013 yılında Didim Belediyesi'nde inşaat ruhsatı olarak iki ayrı binanın yapımına başladı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'den Didim Belediye Başkanı seçilen Deniz Atabay, bu iki inşaatın ruhsatını iptal etti. Bunun üzerine inşaat firmasını avukatları belediyeye tazminat davası açtı. Açılan tazminat davası 4 yıl sürdü. Mahkeme, Belediye'nin inşaat firmasına 1 milyon 400 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ancak, Belediye bu parayı ödemedi. Bunun üzerine inşaat firması, avukatları aracılığıyla Belediye'nin filosundaki 108 araç ile 49 banka hesabına ve üçüncü kişilerden alacağı ile tüm mal varlıklarına haciz koydurdu. Belediye, haciz konan bazı araçları ortaya çıkarmayınca, firma sahibi Ahmet Orak ilginç bir yola başvurdu. Orak, Belediye Başkanı Atabay'ın makam aracının yerini bildiren kişiyi 10 bin TL ile ödüllendireceğini duyurdu.

Son çare bunu yaptı... Makam aracını bulana 10 bin lira ödül verecek


'TÜM ARAÇLARDA İCRA TAKİBİ BAŞLATTIK'

İnşaat firmasının sahibi Ahmet Orak, "Belediyeden 1 milyon 400 bin TL tazminat alacağımız var. Belediye ait 108 araca haciz konuldu. Belediye bu araçların çoğunu dışarıya kaçırıyor. Belediye araçları, haczedilmemesi için garaja getirilmiyor. Tüm araçlarda icra tabibi olduğundan yakalanma korkusuyla görev çıkarılarak başka yerlere gönderiliyor. Makam aracı da ortalarda yok. Bu aracı bulan ve yerini bildiren kişilere 10 bin TL ödül vereceğiz. Bununla ilgili afişleri de her tarafa yapıştırıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

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