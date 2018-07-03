‘Son Başbakan’dan veda ziyaretleri

Yıldırım sırasıyla TBMM’ye, Yargıtay’a, Genelkurmay Başkanlığı’na, Danıştay’a, Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na, TRT Genel Müdürlüğü’ne veda ziyaretleri yaptı. Başbakan Yıldırım akşam saatlerinde ise Başbakanlık personeli ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Yıldırım, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu tarihi bir an, köklü devlet geleneğimizde büyük bir dönüm noktası yaşıyoruz. Başbakanlık personeli olarak siz bu ana tanıklık ediyorsunuz. Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Türkiye’nin 140 yıllık bir demokrasi tecrübesi var. Cumhuriyet döneminde 65 hükümet kurulmuş, benim dahil olduğum 27 başbakan görev yapmıştır.

KİMSENİN ENDİŞESİ OLMASIN

2 yılı aşkın bir süredir beraberiz. Hiçbir mesai arkadaşımın, hatta hizmet aldığımız şirket arkadaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Başbakanlığın hükmi şahsiyeti sona ererken hepiniz Başbakanlık bünyesinde değil ama ülkemizin değişik kurumlarında, değişik pozisyonlarda hizmetlerimiz sorumluluklarımız devam edecek.

Bu değişim sonrası bizim de birinci görevimiz arkadaşlarımızın hakkının, hukukunun olabildiğince korunmasıdır, herhangi bir hayal kırıklığı yaşamamanızdır. Bu süre içerisinde bilerek bilmeyerek birbirimize hakkımız geçmiştir. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum, benden yana da helal olsun.”