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    Haberler >Gündem>'Son Başbakan' Binali Yıldırım'ın makam otomobilinin plakası değiştirildi

    'Son Başbakan' Binali Yıldırım'ın makam otomobilinin plakası değiştirildi

    AA
    10.07.2018 - 08:30 | Son Güncelleme:

    Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin "son başbakanı" olarak, Başbakanlığa ait "002" plakalı makam otomobiliyle dün son kez TBMM'ye gitti. Yıldırımın, 002 olan makam otomobilinin plakası sökülerek sivil plaka takıldı.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Binali Yıldırımın makam aracının plakası değiştirildi
    • Binali Yıldırımın makam aracının plakası değiştirildi
    • Binali Yıldırımın makam aracının plakası değiştirildi
    • Binali Yıldırımın makam aracının plakası değiştirildi

    'Son Başbakan' Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'ndan çıkarken kendisine Başbakanlık'taki yakın mesai çalışanları eşlik etti. Yıldırım'ın içerisinde bulunduğu makam otomobiline Başbakanlık koruma araçlarıyla eşlik edildi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM önünde bekleyen vatandaşlar tarafından sloganlarla karşılanan Yıldırım, makam otomobilinden inerek kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

    "HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

    Yıldırım, "Sizlerin bu sevgisini, muhabbetini karşılıksız bırakmamız söz konusu değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

    Binali Yıldırım, daha sonra vatandaşların önünden yürüyerek TBMM'ye geçti.

    MAKAM ARACININ PLAKASI DEĞİŞTİRİLDİ

    Bu arada, Yıldırım'ın 002 olan makam otomobilinin plakası 06 DE 1096 olarak değiştirildi. Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak tarihe geçti.

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    Etiketler: plaka , makam aracı
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