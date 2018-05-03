‘Son Başbakan’ Binali Yıldırım açıkladı: Adayımız Erdoğan

BRÜTÜS’LER GÖRDÜK

“BUGÜNLERE kolay gelmedik, büyük zorlukları, badireleri aşarak bugünlere geldik. İhanetler, kalleşlikler, Brütüsler gördük. Eşi görülmemiş ihanetleri, saldırıları hep beraber göğüsledik. Cumhurbaşkanımızın şahsında ülkemize saldırdılar, her daim yanında yer alarak saldırılara karşı koyduk. Parti kapatma davasıyla, e-muhtıralarla, 17-25 Aralık yargı darbesiyle, Gezi operasyonlarıyla, 6-7 Ekim kalkışmasıyla PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ kalleşliğiyle, 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla mücadele ederek bugünlere geldik. 65. Hükümet olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırılarına maruz kaldığımız halde demokrasi mücadelesinden, milletimizle liderimizin kararlı duruşuyla yüz akıyla çıktık.

NOT DÜŞÜRME SİYASİ

Terörle başaramadıklarını, ekonomik terörle başarmak isteyenler bilsin ki asla başaramayacaksınız. Bir değerlendirme kuruluşu, hiç programında yokken bir gece ansızın toplanıyor, Türkiye’nin notunu düşürüyor. Not düşürürken gerekçelerine bakıyorsunuz, tamamen siyasi, ‘AK Parti’ye nasıl zarar verebiliriz’ diye seçim sürecinde, buna göre kurgulanmış bir senaryo.

EN SAĞLAM ÇATI

Bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bu çatı çökmez. İstikametini milletten alanın pusulası şaşmaz. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı ruhunun ittifakıdır. Milletin rızasını gözetmeyen her oluşum milletçe karşılıksız bırakılacaktır. Birileri mikroskopla cumhurbaşkanı adayı arayadursun, birileri tabelasından başka hiçbir halk desteği olmayanlardan medet umsun, birileri kirli pazarlıklarla milletvekillerini piyasaya sürsün, bizim adayımızı millet belirledi.”

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ

Yıldırım, toplantıdan ayrılırken, Bahçeli’nin, 100 bin imzaya FETÖ denetimiyle ilgili sözlerinin anımsatılması üzerine de, “Bu Devlet Bahçeli’nin kendi değerlendirmesidir. Bunun hakkında yorum yapmam doğru değil” dedi.

KAPALI OTURUM GİZLİ OYLAMA

316 milletvekilinin ortak imzasıyla Erdoğan’ın adaylığının teklifine ilişkin dilekçe grup genel kurul divan başkanlığına sunuldu. Grubun basına kapalı bölümünde de bu teklifle ilgili grup kararı alındı. Yıldırım, bu kararın alındığı gizli oylama öncesinde, “Tam demokrasiyi işletiyoruz, başka aday olan var mı” dedi. Salondan “Aday yok, teklif var” sesleri yükseldi.

TEŞEKKÜR ETTİ

“TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 65’inci hükümetinin başbakanı ve son başbakanı olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun” diyen Yıldırım, milletvekillerinin ayağa kalkıp alkışlaması üzerine duygusallaştı ve gözleri doldu. Başbakan Yıldırım konuşması sırasında “esnaf” sözünü söylemekte zorlanınca, “Ara sıra takılıyor, makina yorgun” diye espri yaptı.