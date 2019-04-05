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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Enver ALAS-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)
05.04.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Son anonslar... Son yolcular... Son uçuşlar

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Son anonslar... Son yolcular... Son uçuşlar

ATATÜRK Havalimanı dış ve iç hatlar terminallerinde, kapanma saatinin yaklaşmasıyla birlikte sessizlik daha fazla hakim oluyor. Az sayıdaki yerli ve yabancı yolcu, son kez bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdı. Terminallerde ise son günde bile faaliyet gösteren, bazı firmalar da ofis ve mağazalarını kapatmaya başladı. 

Atatürk Havalimanı çalışanları, bir yandan aralarında düzenledikleri programlarla vedalaşıyor, bir yandan da uzun yıllar ekmek kapısı olan Atatürk Havalimanı’na veda etmenin hüznünü yaşıyor. Sabah saatlerinde kısmi olarak yoğunluk yaşanan Atatürk Havalimanı’nda saatler ilerledikçe yolcu sayısında da azalma yaşanıyor. Atatürk Havalimanı, bugün ve son uçuşun yapılacağı 02.00’a kadar yaklaşık 70 bin yolcuya hizmet vererek, sivil havacılığa veda edecek. 

Yabancı hava yollarının Atatürk Havalimanı’ndaki uçuşlarını durdurmasının ardından dış hat terminalinin bir bölümünde bilet ve bagaj işlemleri sona erdi. 

Son anonslar... Son yolcular... Son uçuşlar


Atatürk Havalimanı sivil uçuşlara, THY’nin İstanbul-Singapur seferiyle bu gece veda edecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın da Atatürk Havalimanı’ndan kalkacak son uçağı uğurlayacağı öğrenildi. 

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