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DHA
Haber GiriÅŸ: 21.01.2020 - 09:27,Son GÃ¼ncelleme:/

Son anda kurtuldular! Tepeden araçlara taÅŸ atÄ±yorlar...

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Son anda kurtuldular! Tepeden araçlara taÅŸ atÄ±yorlar...

Mersin'de bir grup gencin bulunduklarÄ± tepeden yoldan geÃ§en araÃ§lara taÅŸ atmasÄ±, Ã§evredeki bir kadÄ±n tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler taÅŸlardan manevra yaparak kurtuldu.

Olay, Ã¶nceki gÃ¼n Toroslar ilÃ§esine baÄŸlÄ± Akbelen BulvarÄ± Ã¼zerindeki AnÄ±ttepe ParkÄ± yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi.

Son anda kurtuldular Tepeden araÃ§lara taÅŸ atÄ±yorlar...

Ã–ÄŸle saatlerinde tepeye Ã§Ä±kan 4 genÃ§, alt taraftaki bulvardan geÃ§en araÃ§lara taÅŸ atmaya baÅŸladÄ±. AtÄ±lan taÅŸlardan korkarak manevra yapan araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin kaza yapmasÄ±na ramak kaldÄ±. Alkol aldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen genÃ§lerin taÅŸ attÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kayÄ±t yapan kadÄ±n, genÃ§lere tepki gÃ¶sterdi.

Ã‡evredekilerin tepkisi Ã¼zerine yamaÃ§tan inen genÃ§lerin, aynÄ± noktadan sÄ±k sÄ±k araÃ§lara taÅŸ attÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. VatandaÅŸlar, gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±nmasÄ± iÃ§in yetkililere Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

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Son anda kurtuldular Tepeden araÃ§lara taÅŸ atÄ±yorlar...

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