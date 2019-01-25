Son 5 yılda: 2 bin 618 kırmızı bülten
Emniyet Genel Müdürlüğü, son 5 yılda 2 bin 618 kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu, bunlardan 2 bin 200’ünün kabul edildiğini ve hakkında kırmızı bülten çıkarılanlardan 351’inin yakalandığını açıkladı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla sorduğu kırmızı bülten sorularına Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı yanıt verdi. Yanıtta, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol’e yapılan kırmızı bülten başvuruları ile bunların sonuçlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: “Adli makamlarımızdan gelen talep üzerine, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol’e son beş yıl içinde toplam 2 bin 618 kırmızı bülten talebinde bulunulmuştur. Kırmızı bülten taleplerimizden 2 bin 200’ü kabul edilmiştir. Kırmızı bülten çıkarılan 2 bin 200 şahıstan 351’i ise yakalanmıştır.”
Emir ise 418 başvurunun İnterpol tarafından kabul görmediğine dikkat çekerek, “İnterpol’den kırmızı bülten ile arama talep edilirken dosyaların hukuken ve delillerle doldurulması gerekir. Kabul edilmeyen başvuru sayımız çok fazla. Avrupa Konseyi, ülkemizin kırmızı bülten başvurularını suistimal ettiğini düşünmektedir” dedi.
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