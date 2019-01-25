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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ / ANKARA
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Son 5 yılda: 2 bin 618 kırmızı bülten

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Son 5 yılda: 2 bin 618 kırmızı bülten

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 5 yılda 2 bin 618 kırmızı bülten talebinde bulunulduğunu, bunlardan 2 bin 200’ünün kabul edildiğini ve hakkında kırmızı bülten çıkarılanlardan 351’inin yakalandığını açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla sorduğu kırmızı bülten sorularına Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı yanıt verdi. Yanıtta, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol’e yapılan kırmızı bülten başvuruları ile bunların sonuçlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: “Adli makamlarımızdan gelen talep üzerine, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol’e son beş yıl içinde toplam 2 bin 618 kırmızı bülten talebinde bulunulmuştur. Kırmızı bülten taleplerimizden 2 bin 200’ü kabul edilmiştir. Kırmızı bülten çıkarılan 2 bin 200 şahıstan 351’i ise yakalanmıştır.”
Emir ise 418 başvurunun İnterpol tarafından kabul görmediğine dikkat çekerek, “İnterpol’den kırmızı bülten ile arama talep edilirken dosyaların hukuken ve delillerle doldurulması gerekir. Kabul edilmeyen başvuru sayımız çok fazla. Avrupa Konseyi, ülkemizin kırmızı bülten başvurularını suistimal ettiğini düşünmektedir” dedi. 

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