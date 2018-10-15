Sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Eylül ayında yoğun bir dönemin başlangıcını yapan öğrenciler, haftalar öncesinde sömestr tatilinin tarihini sorgulamaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, eğitim-öğretim yılının ilk yarısını ocak ayında tamamlayacak. Peki, sömestr (yarıyıl) tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.
Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ DÖNEM KURSLARINA BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019'da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019'da alınacak. ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019'da, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz 2019'da başlayacak.
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