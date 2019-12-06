Sömestr tatili ne zaman? 2020'de okullar ne zaman tatil olacak?

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Tatil için bekleyiş sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa uygulanacak olan ara tatil takvimi kamuoyuna duyuruldu. Buna göre öğrenciler ilk ara tatili kasım ayında yapacak. Daha sonra ise öğrenciler yarı yıl tatiline girecek. Peki, kasım tatili kaç gün olacak? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?

2019-2020 eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı. İlk ve ortaöğretim kurumlarında sözlü ve yazılı sınavlar yavaş yavaş başlarken, öğrenciler şimdiden tatil günleri için sabırsızlanmaya başladı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? İşte, okulların kapanacağı tarih ve ara tatil dönemleri ile ilgili detaylı bilgiler....

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER İÇİN YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

2019-2021 yılları arasında yürütülecek ‘Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi’ projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek. Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zekayla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak. 2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.