Sömestr tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB'in verdiği tarih
Sömestr tatili hakkında milyonlarca öğrenci araştırmalarını sürdürmeye başladı. Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. 15 tatilin hangi tarihe denk geldiğini merak eden öğrenciler, ara dönemde yapacakları planları önceden hazırlamak istiyorlar. Peki, sömestr tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB'in verdiği tarih.
15 tatili ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, sömestr tatili ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB'in verdiği tarih.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
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