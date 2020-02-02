MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSömestr tatil dönüşü kaza: 3’ü öğrenci 7 yaralı
GeriGündem Sömestr tatil dönüşü kaza: 3’ü öğrenci 7 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Sömestr tatil dönüşü kaza: 3’ü öğrenci 7 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sömestr tatil dönüşü kaza: 3’ü öğrenci 7 yaralı

Aksaray'da sömestr tatilinden dönen ailelerin içinde bulunduğu hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu Somuncu Baba Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sömestr tatili için gittikleri İstanbul'dan Aksaray'a dönen Suat Keskin (25) yönetimindeki 34 ES 4092 plakalı otomobil ile yine İstanbul'dan sömestr tatilinden Niğde'ye dönen Şeref Öztürk (66) yönetimindeki 51 HF 998 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Suat Keskin, yanındaki Yasemin Huy (37), Muhammed Mustafa Huy (12), Cumali Huy (17) ve Nebahat Altınsoy (35) ile hafif ticari araçtaki Yasemin Uzel (41)  ve kızı Esma Uzel (14) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sömestr tatil dönüşü kaza: 3’ü öğrenci 7 yaralı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle