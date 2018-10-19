Sömestr ne zaman başlayacak? MEB'den 15 tatil açıklaması
2018-2019 eğitim dönemi tüm hızıyla devam ederken, yarıyılın ilk ayını geride bırakan öğrenciler şimdiden 15 tatile yönelik araştırma yapmaya başladı. İnternette 'Sömestr ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arayan öğrenciler, konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yaptığı açıklamaları öğrenmek istiyor. Peki, sömestr ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman?
'15 Tatil ne zaman' sorusu, son günlerde en çok sorgulanan ve cevabı merak edilen soru oldu. Sömestr tatiline yönelik araştırmalarını yoğunlaştıran öğrenciler, 15 gün sürecek sömestr tatillerinin başlayacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. İşte, konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
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