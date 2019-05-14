Somali'de öldürülen Türk mühendis toprağa verildi
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab tarafından aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybeden mühendis Mustafa Serhat Aydın, Kocaeli'nin Derince ilçesinde toprağa verildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Pazar günü yaşanan acı olayda, bina denetlemesinden dönen mühendis Mustafa Serhat Aydın'ın aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Ağır yaralı oarak hastaneye kaldırılan Aydın, burada yaşamını yitirdi.
Cenazesi uçakla Türkiye'ye getirilen Mustafa Serhat Aydın bugün Yenikent Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yörükler Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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