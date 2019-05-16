Somali'de bombalı saldırıda ölen mühendis toprağa verildi
SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren mühendis Mustafa Serhat Aydın (52), memleketi Artvin'in Şavşat ilçesinde toprağa verildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen Pazar günü aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren mühendis Mustafa Serhat Aydın'ın cenazesi memleketi Artvin'in Şavşat ilçesine getirildi. Aydın için Şavşat Merkez Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Aydın'ın eşi Ukrayna uyruklu Natalıa Aydın ve ailesinin yanı sıra, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Cenazede taziyeleri kabul eden acılı eş Natalıa Aydın'ın gözyaşları herkesi hüzne boğdu. Aydın aile fertleri olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu normal bir ölüm değil. Takipçisi olacağız. Terörü lanetliyoruz" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi ilçeye bağlı Taşköprü köyünde toprağa verildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle