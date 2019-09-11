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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.09.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

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SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün 6 Eylül’de Balıkesir’in Edremit ilçesinde Mysia Havacılık Festivali'nde gerçekleştirdiği gösterinin kokpit kamerası görüntüleri nefesleri kesti.

Edremit ilçesinde Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği'nce buy 6'ncısı düzenlenen Mysia Uluslararası Havacılık Festivali'nde 35 sivil uçağın yanı sıra SOLOTÜRK de nefes kesen bir gösteri yaptı.

SOLOTÜRKten nefes kesen gösteri

SOLOTÜRK Kol Komutanı ve pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki keskin ve zor hareketleri kokpit içindeki kameralara böyle yansıdı.

SOLOTÜRKten nefes kesen gösteri

Kokpit kameralarına yansıyan görüntülerde SOLOTÜRK'ün Edremit Körfezi üzerinden geçişi, uçağın manevraları ve Akçay sahilini dolduran vatandaşların yoğun ilgisinin yanı sıra Günar'ın vatandaşları F 16 uçağının uçabileceği en düşük hızda selamlaması yer aldı.

SOLOTÜRKten nefes kesen gösteri

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