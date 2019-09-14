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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.09.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

SOLOTÜRK'ten İzmir Körfezi'ne ‘kokpit içi’ bakış

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SOLOTÜRK'ten İzmir Körfezi'ne ‘kokpit içi’ bakış

Gökyüzündeki cesur hareketleri ve şovlarıyla uluslararası ödüllere layık görülen SOLOTÜRK'ün İzmir Körfezi üzerindeki gösterisi, kokpit içi kamerayla kaydedildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdiği özel akrobasi gösterisinin kokpit içi görüntüsü yayınlandı.

Kurtuluş Savaşı'nın sonunu tayin eden İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 9 Eylül'de, Türk Yıldızları'nın yanı sıra SOLOTÜRK de nefes kesen bir gösteri yaptı.

Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan komutasında havalanan SOLOTÜRK'ün, gökyüzündeki cesur hareketleri kokpit içindeki kameraya yansıdı.

Görüntülerde, SOLOTÜRK'ün İzmir Körfezi üzerinden geçişi, uçağın manevraları, flare ve duman atması ile ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Kordonboyu'nu dolduran vatandaşlar ile Doğan'ın vatandaşları selamlaması yer alıyor. 

SOLOTÜRKten İzmir Körfezine ‘kokpit içi’ bakış

SOLOTÜRKten İzmir Körfezine ‘kokpit içi’ bakış


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