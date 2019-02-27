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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.02.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Şoktayız, bunu kim yapmış olabilir? Bazılarının üzerinden hala duman çıkıyordu...

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Şoktayız, bunu kim yapmış olabilir? Bazılarının üzerinden hala duman çıkıyordu...

Kırklareli'nin İnece beldesi çöplüğünde boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek cesedi bulundu.

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  • Çöplükte yakılmış kedi, köpek cesetleri bulundu
  • Çöplükte yakılmış kedi, köpek cesetleri bulundu
  • Çöplükte yakılmış kedi, köpek cesetleri bulundu
  • Çöplükte yakılmış kedi, köpek cesetleri bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Soner Bilgin ve Dilek Tunador, hayvan beslemek üzere geldikleri çöplükte işkence edilmiş, yakılmış kedi köpek cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi. Katledilen kedi ve köpeklerin cesetleri incelemenin ardından gömüldü.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

"ŞOK OLDUM"

Hayvansever Tunador, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöplüğe geldiklerinde karşılaştıkları manzaranın şok edici olduğunu belirterek, o anları şöyle anlattı:

"Bazılarının üzerinden hala duman çıkıyordu, hatta bir kedinin boğazını keserek yakmaya çalışmışlar. Şoktayız, bunu kim yapmış olabilir, nasıl yapabilir? Bu cani veya canilerin bulunması lazım. Çok üzgünüz. 1 kedi, 5 köpek yavrusu ve 2 de yeni öldürülmüş köpek var. Hemen jandarmayı aradık, gerekli incelemeyi yaptılar. Konunun takipçisi olacağız, belediye başkanımız da olaya el attı. O da çok üzüldü ve bulacaklarına söz verdi." diye konuştu.

Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi de konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.- Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Kırklareli Valisi Osman Bilgin ise olayla ilgili gerekli soruşturmaların başlatıldığını bildirdi.

Bu tür olayların çok üzücü olduğunu anlatan Bilgin, "İlimiz ve ülke genelinde hayvanlara karşı insan vicdanı ile bağdaşmayan, insanlıktan nasibini almamış kişiler tarafından yapılan bu şiddet ve zalimliği kınıyorum. İnece beldemizdeki bu müessif olay ile ilgili tüm birimlerimize gerekli talimatlar verilmiştir." dedi. 

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