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    Şoktan sonra tutuklandı

    Hasan BOZBEY/DHA
    23.06.2018 - 22:07 | Son Güncelleme:

    BURSA'nın Orhangazi ilçesinde tartıştığı eşi Zülfikar Tuncer'i (39) bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuklarını komşuya bırakıp yol ortasında otururken bulunan İpek Tuncer (34) tutuklandı.

    Gemlik'te bir fabrikada işçi olarak çalışan Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer, önceki gün evlerinde tartıştı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de sürdü. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçak ile 2 çocuğunun babası Zülfikar Tuncer'i göğsünden 2 kez bıçakladı. Kendisini gözaltına alan polislere tepki vermeyen İpek Tuncer, sevk edildiği mahkemede de soruları yanıtsız bıraktı. İpek Tuncer, 'adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zülfikar Tuncer ise Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Bayındır Mahallesi'nde toprağa verildi.

    Etiketler: Cinayet , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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