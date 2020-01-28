Söke'de, 51 bin 980 korsan kitap ele geçirildi

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Söke'de korsan kitap satıldığını öğrenince çalışma başlattı. Yapılan çalışma üzerine Yenikent ve Çeltikçi Mahallerinde tespit edilen iki ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, depolarda 428 koli içerisinde 51 bin 980 bandrolsüz korsan kitap ele geçirildi. Kitaplara el konulurken, depoların sahipleri S.Y. ve R.B. ile kitapların sahibi B.B. gözaltına alındı. Depo sahipleri, emniyetteki ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakıldı. Kitapların sahibi B.B. ise adliyeye sevk edildi. Depolardaki kitaplar kamyona yüklenerek, Emniyet Müdürlüğüne getirildi.