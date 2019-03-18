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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
18.03.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Şoke eden yöntem! Simitçinin ağzında kan torbası var ve…

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Taksim Meydanı'nda bir kişinin para toplamak için yaptığı yöntem herkesi hayrete düşürdü. Ağzına kan torbası koyan ve başındaki simit tepsisiyle dolaşan bir kişi, kendini önce yere attı, ardından sahte reçete ile para toplamaya çalıştı...

İstanbul Taksim Meydanı'nda bir dilencinin para toplamak için yaptığı yöntemler akıllara durgunluk verdi. Başına koyduğu simit tepsisiyle yürüyen şahıs, herkesin önünde bir anda düştü. Yardıma koşan turist ve vatandaşlar, şahsı sakin bir yere götürüp su içirdi. Dilenci, para alabilmek için ‘hasta olduğunu ilaç parasının olmadığını belirterek elindeki sahte reçeteyi gelen vatandaş ve turistlere gösterdi.

Bazı vatandaşlar su verip yardım etmeye çalıştı. Ancak şahsı tanıyan ve sürekli aynı numarayı yaptığını ileri süren bazı vatandaşlar da ihbarda bulundu. İhbar üzerine şahsı Güven Polis Timleri takip etmeye başladı. Bir süre sonra şahıs, yine başında simit tepsisiyle AKM tarafına doğru yürüdü. Daha sonra yine aynı şekilde yere yığılan şahıs, bu sefer ağzına koyduğu küçük bir kırmızı boya torbasını da patlatarak, ağızdan kan geldiğini ileri sürdü.

Vatandaşların duygularını sömüren dilenciyi görenler, yere yığıldığını görünce yardıma koştu. Vatandaşlarla birlikte gelen Güven Timleri, şahsın biraz önce de aynı numarayı yaptığını, vatandaşların duygularını sömürmemesi gerektiğini belirtti. Ancak erkek şahıs elindeki sahte reçeteyi göstererek, ilaç alacak parasının olmadığını iddia etti.

Daha sonra şahsın durumunu gören bir kişi, 50 TL verdi. Para veren yardımsever vatandaş Güven Timlerin uyarmasıyla parasını almak istedi. Ancak duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan şahıs, parayı geri vermedi.

Öte yandan şahsın tepside satmaya çalıştığı ve her seferinde yere savrulan simitlerin ise çok sert olduğu görüldü. Polis, duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalışan dilenci hakkında işlem yaptı.

 

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