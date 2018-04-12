Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Şoke eden yasak iddiası! 'Taciz etmedim ama annesiyle ilişkim var'

    Şoke eden yasak iddiası! 'Taciz etmedim ama annesiyle ilişkim var'

    DHA
    12.04.2018 - 08:44 | Son Güncelleme:

    Balıkesir'de 15 yaşındaki liseli iddiaya göre 53 yaşındaki K.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradı. Şüpheli, "E.S.'ye saldırmadım, annesiyle ilişkim var" diye kendini savundu. Cinsel saldırı şüphelisi çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

    Balıkesir'de 21 Şubat'ta saat 03.15'te meydana geldiği iddia edilen olayda öne süren liseli E.S., çiftçi K.Ç.'nin tacizine uğradığını öne sürdü. Şüpheliden mahkemede yasak aşk iddiası geldi.

    ANNESİYLE İLİŞKİM VAR' DEYİP KIZINA SALDIRIYI REDDETTİ

    Şikayetin ardından K.Ç. gözaltına alındı. Çiftçi olduğunu söyleyen şüpheli K.Ç. de olayla bir alakası olmadığını belirterek , "M.S.'nin evine gitmedim. E.S.'ye sarılmadım" diye konuştu. Mağdurun annesi ile ilişkisi olduğunu iddia eden şüpheli K.Ç. kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

    Balıkesir 1.Sulh Ceza Hakimliği, "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan şüpheli K.Ç.'nin ikametine en yakın karakolda imza atma şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. K.Ç. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    'RUH SAĞLIĞI BOZULMUŞTUR'

    Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi 22 Şubat'ta düzenlediği raporda şunları belirtti: "E.S.'nin maruz kaldığı iddia edilen suç sebebiyle Akut Stres Bozukluğu tanı kriterlerini karşıladığı dolayısıyla ruh sağlığının bozulduğu tıbbi kanaati oluşmuştur."

    AVUKATI: HALEN TEDAVİ GÖRÜYOR

    Mağdur E.S.'nin avukatı Gözde Dolan Erzurumlu ise," Müvekkilimiz olay günü kendisine yapılan istismar nedeniyle halen tedavi görmekte ve evde yalnız kalamamaktadır. Şüpheli ise müvekkilimizin annesi ile ilişkisi olduğunu iddia ederek annesine iftira atmaktadır. Pedofililerin suç kapsamlarını çok iyi bilmeleri nedeniyle bu tarz olaylarda mağdura yakın kişilere suçtan kurtulmak ya da cezayı hafifletmek amacıyla iftira yoluna sık sık başvurmaktadırlar. Çocuğun cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu'nun 103. Maddesi'nde düzenlenmiştir. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" diye konuştu.

    Avukat Erzurumlu, şüpheli K.Ç.'nin serbest bırakılmasına itirazları da yaptıklarını sözlerine ekledi.

    Etiketler: taciz , MAHKEME , cinsel taciz , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri