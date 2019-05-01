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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 09:03, Son Güncelleme:

Şoke eden vurgun! Ünlü isimleri kullandılar…

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Şoke eden vurgun! Ünlü isimleri kullandılar…

Ünlü isimlerin kullanıldığı yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha ortaya çıktı. İstanbul'da bir otomobil firmasında çalışan 34 yaşındaki G.Ç., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, organize bir çete tarafından 12 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla başvurdu.

Takvim gazetesinden Mevlüt Yüksel'in haberine göre, Çiftlik Bank, Anadolu Farm derken, son olarak, yurt dışında hayali konut satıcıları ile sanal para dolandırıcıları ortaya çıktı. İstanbul'da bir otomobil firmasında çalışan 34 yaşındaki G.Ç., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, organize bir çete tarafından 12 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla başvurdu. Kendisini dolandıranların tehdit ettiklerini belirten G.Ç., "Breeze Coin Mar adlı şirketin yöneticileri, sanatçı ve oyuncuları kullanarak reklam yapıyor ve güven sağlayarak ilerliyor" dedi. G.Ç., şu bilgileri verdi:

'BENİ İÇERİ ALMADILAR'

"Mustafa Türeli adlı kişi bana bu projeye 45 bin dolar yatırdığını söyledi. Ardından Breeze Coin'in Genel Koordinatörü olduğunu söyleyen Ümit Gayretli de 50 bin dolar yatırdığını anlatarak beni ikna etti. 6 ay önce 12 bin doları Mustafa Türeli adına bankaya yatırdım. Türeli'de bu parayı bankadan çekerek bir AVM'de Ümit Gayretli'ye verdi. 17 Nisan'da paramı 21 bin dolar olarak vereceklerini söylediler. Paramı 17 Nisan'da 12 bin dolarlık Breeze Coin (sanal para) olarak verdiler. Yaptığım araştırmada, Breeze Coin'in maddi bir karşılığı olmadığını gördüm ve o zaman dolandırıldığı anladım. İstanbul Maslak'taki ofislerine gittim. Şirketin başındaki Gürkan Akpınar ve diğer yetkililer benimle görüşmedi, beni içeri almadılar."

SAADET ZİNCİRİ

G.Ç., ABD'nin Florida Eyaleti'nin Orlando şehrinde bin 500 konutluk proje yaptığını söyleyen Gürkan Akpınar'ın, bu projesinin de hayali olduğunu kaydetti. Öte yandan Gürkan Akpınar ile birlikte çalışan Mustafa Türeli ve Ümit Gayretli'nin, Firtc coin ve Coin Spece adlı saadet zincirlerinde çalıştıkları ortaya çıktı.

Serdar Ortaç ise "Eşimle firmanın reklam filminde rol aldık. Bize iki ev hediye ettiler. Evleri 2018 yılı içinde teslim edeceklerini söylemişlerdi. Biz de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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