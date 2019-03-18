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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/DHA
18.03.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

7 arkadaştan görülmemiş tuzak! 'Askere gideceğiz...'

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7 arkadaştan görülmemiş tuzak! 'Askere gideceğiz...'

Marmaris'te, kardeşlerinin askere gideceğini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 7 kişiye 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle 153'er TL para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4'lü ve 3'ü gruplar halinde  "Kardeşimiz askere gidecek, peygamberimiz nuruna" diyerek, vatandaşlardan para isteyen 7 kişiyi takibe aldı. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde yapılan takibin sonunda da polis, C.G. (19), D.D. (35), K.İ. (16), B.G. (16), M.A. (21), C.K. (22) ve İ.A.'yı (25) gözaltına aldı. Akarabalık bağları olmadığı belirlenen şüphelilerden D.D., M.A. ve İ.A.'nın çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi. 7 şüphelinin üzerinde ele geçirilen 3 kolonya ile 5 şeker kutusuna da el konuldu.

Emniyette sorgulanan 7 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre, dilencilikten 153'er TL para cezası kesildi.  Emniyet yetkilileri, vatandaşları bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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