Şoke eden rüşvet operasyonu
Trakya'daki sınır kapılarında düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında gümrük memurlarının da olduğu 14 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı çalışmalar ve topladığı deliller kapsamında, Kapıkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında rüşvet operasyonu düzenledi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 gümrük memuru ile onlara rüşvet verdiği iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıktaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan 14 kişi tutuklandı.
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