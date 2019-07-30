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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya) (DHA)
30.07.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Şoke eden olay! Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldürdü

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Şoke eden olay! Yılanı vurmak isterken hamile eşini öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iddiaya göre Suriye uyruklu Ali El Arid (28), çalıştığı çiftlikte yılanı öldürmek isterken tüfeğin kazara ateş almasıyla 6,5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'i (21) vurdu. Yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkiinde bir çiftlikte meydana geldi. Ali El Arid, ailesiyle birlikte yaklaşık 10 gün önce Hacı Murat K.’yi (28) ait çiftlikte çalışmaya başladı. Arid, bugün sabah saatlerinde bahçede kurdukları kapana yılanın sıkıştığını fark etti.

Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldürdüğü iddiası
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Yılanı vurmak için eve girip duvarda asılı olan av tüfeğini alan Arid, iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar 6,5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'e isabet etti.

2 çocuk annesi Zeynep El Arid, kanlar içinde yere yığıldı. Ali El Arid, eşini otomobille Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Zeynep El Arid, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ali El Arid, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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