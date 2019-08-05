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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)
05.08.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Şoke eden olay! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

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Samsun'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı A.B.'yi (37) pompalı tüfekle yaralayan T.G. (27) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde 7 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede T.G. ile A.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. uyuşturucu sattığını öne sürdüğü A.B.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet etmesi sonucu A.B., yaralandı. Yaralı A.B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YAKALANDI, ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olayın ardından kaçmaya çalışan silahlı saldırgan T.G. de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen T.G. basın mensuplarına, "Hak edene yapmak farzdır, mahallemizde uyuşturucu satıp gençlerimizi öldürdüler" dedi.

Hastaneye götürülerek sağlık raporu alınan T.G.'nin üzerinde yapılan aramada, 7 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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