Şoke eden olay! Su şişesinden alkol çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞoke eden olay! Su şişesinden alkol çıktı
GeriGündem Şoke eden olay! Su şişesinden alkol çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
12.06.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Şoke eden olay! Su şişesinden alkol çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Büyükçekmece’de sınava giren kız öğrencinin başına akılalmaz bir olay geldi. İddiaya göre, bir bayiden aldığı su şişesinden alkol çıkan çocuğun dedesi bayiden ve firmadan şikayetçi oldu.

Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre, üstün zekalı öğrencilerin seçildiği Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) genel yetenek sınavına girecek olan ilköğretim 2’nci sınıf öğrencisi İstanbul Masal Oktay (8), sınavdan önce dedesinin bir bayiden aldığı suyu içti. Hiç açılmamış olduğu öne sürülen sudan bir yudum alan Masal Oktay’ın hemen tükürdüğünü söyleyen dedesi Hayrettin Avcı, torununa aldığı su şişesinin içinde alkol olduğunu iddia etti. Yaşanan olayın ardından gerekli yerlere şikayette bulunduğunu belirten dede Hayrettin Avcı, bayiye ve aldıkları suyun firmasına maddi ve manevi dava açacağını ifade etti.

“Suyu kokladığımda rakı kokuyordu”

Torununun çok başarılı bir öğrenci olduğunu ve üstün zekalı öğrencileri belirlemek için yapılan sınavın ilkini geçtiğini belirten Hayrettin Avcı, 24 Mayıs tarihinde torununu bu sefer de BİLSEM Genel Yetenek sınavına götürdüğünü söyledi.

Hayrettin Avcı, “Giderken çarşıdan bir bayiden ünlü bir marka su aldım. Sınava girerken suyu torunuma verdim. Torunum içeri girdiğinde bir yudum su almak için öğretmeninin yanında açmış. Öğretmeni de şahit, kapalı bir su. Çocuk 2 dakika sonra dışarı çıktı. Ben kapının önündeydim. Öğretmeni ‘Dedesi bu çocuğa ne verdin’ dedi. ‘Hocam su, bayinden aldım’ dedim. ‘Bir koklar mısın’ dedi. Suyu kokladığımda rakı kokuyordu, anason. Tabi çıldırdım. Kaymakamlığa gittim. Oradaki yazı işleri müdiresi konuyla bizzat ilgileneceğini söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğü’ne telefon açtı. Emniyet Müdürlüğünü arayarak o bayiye yönlendirmiş. Arkasından benim öğrendiğim kadarıyla birkaç tane daha rakılı su çıkmış” dedi.

“Maddi ve manevi tazminat davası açacağım”

Bütün yasal yollara başvuracağını ve sürecin takipçisi olduğunu ifade eden dede Hayrettin Avcı, “Şişedeki numuneyi ve fişi İlçe Tarım Müdürlüğü’ne polis nezaretinde teslim ederek ifade verdim. Firma ve bayisinden şikayetçiyim. Maddi ve manevi tazminat da açacağım. Çünkü başka çocuklar bu hale gelmesin. Benim 40 günlük torunum var. Ben tesadüfen çarşı içerisinde çocuğumla gitmiş olsaydım ve mama yapmak için suya ihtiyacım olsaydı, 40 günlük bebek nasıl atlatacaktı bunu? Hadi 8 yaşındaki tükürdü, çıktı ‘Dede çok acı’ dedi. Ama psikolojisi bozuldu. 40 günlük çocuk ne anlatacaktı bana? Ben bayiden de firmadan da şikayetçiyim. Firmayı birkaç sefer aradım. Telefonuma çıkmadılar. İlk aradığımda çıktılar. Konuyu izah ettim. ‘Gelin ilgilenin’ dedim. Sonrasında telefon açıyorum ama cevap vermiyorlar” diye konuştu.

“İkinci sınava ‘Dede ben girmeyeyim’ diye çok ısrar etti”

Yaşanan olaydan sonra sınavlara konsantre olamayan ve psikolojisi bozulan torununu tatile gönderdiğini söyleyen dede Avcı, “Dün tatile gönderdim. Psikolojisi çok bozuk. Hatta ikinci sınava girerken de ‘Dede ben girmeyeyim’ diye çok ısrar etti. İkna ettim götürdüm. Girdi o sınava da. Ne kadar başarılı olur bilmiyorum. Olayın üstünden kaç gün geçmesine rağmen hala daha ‘Başım dönüyor’ diyor” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    4
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakanlık açıkladı: Saldırı hazırlığındaydılar... Komandolar anında karşılık verdi
İğrenç adam davası
Evin garajını kazarken buldu, sırrı çözülemedi
Şoke eden olay! Su şişesinden alkol çıktı