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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
27.04.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Şoke eden olay! Arkadaşını bırakıp kaçtı

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İstanbul, Esenyurt'ta motosiklet sürücüsünün ön tekeri kaldırmasıyla yola düşen arkasındaki arkadaşı yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı.

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  • Esenyurtta tek teker kazası
  • Esenyurtta tek teker kazası
  • Esenyurtta tek teker kazası
  • Esenyurtta tek teker kazası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TEM Bağlantı yolu Esenyurt viyadüğünde ilerleyen motosiklet sürücüsü iddiaya göre bir anda ön tekerini kaldırarak ilerlemeye başladı. Bu sırada sürücünün arkasında bulunan Ekrem Taşdelen dengesini kaybederek yola düştü. Taşdelen, yolda yaklaşık 10 metre sürüklenerek, kafasını bariyerlere çarptı.

Motosiklet sürücüsü, arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Taşdelen, ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının durumun ağır olduğu öğrenildi. Polis arkadaşını yolda bırakıp kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı

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