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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.11.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Şoke eden olay: Ameliyatta karnında unutmuşlar

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Şoke eden olay: Ameliyatta karnında unutmuşlar

Bursa’da yaklaşık 1,5 yıl önce Devlet Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı olan kadının karnında havlu büyüklüğünde sargı bezi unutulduğu ortaya çıktı. 1,5 yıldır çeşitli ağrılar çeken kadına devlet hastanelerinde yine farklı teşhisler konuldu. Özel bir hastanede ameliyatla bir metreyi bulan sargı bezi çıkarıldı. Hem aile hem doktorlar şok yaşarken, ölümden dönen hastanın ailesi suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Geçen yıl Mayıs ayında karın ağrısı şikayetiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne giden 53 yaşındaki 3 çocuk annesi M.A’nın safra kesesinin alınacağı söylendi. Burada ameliyat olan kadının ağrıları geçmek bilmedi. Daha sonra başka bir devlet hastanesine, oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen M.A'nın bir türlü geçmeyen ağrılarına çare bulunamadı.

M.A, yaklaşık 15 gün önce özel hastaneye gitti. Burada yapılan kontrollerde kadının karnında yabancı bir cisim fark edildi. Hemen ameliyata alınan hastanın karnından sargı bezi çıktı. Ölümden dönen M.A'nın ailesi sorumlular hakkında suç durusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Ağabeyinin hanımının ihmal sebebiyle ölümden döndüğünü ifade eden Mehmet A., “Biz hastamızı 2017 yılı Mayıs ayında Bursa Devlet Hastanesi'ne götürdük. Burada bize safra kesesi ameliyatı olması gerektiği söylendi. İlk etapta kapalı safra kesesi ameliyatı yaptılar. Hastamız 2 gün sonra tekrar kötüleşince tahlil yaptırıp ikinci defa açık ameliyat yaptılar. Ameliyattan sonra hastamızın ara sıra ağrıları olmaya başladı. Bu yıl eylül ayında ağrıları dayanılmaz boyuta ulaşınca bu defa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Oradan da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek tahlillerini yaptırdık. Bize karaciğerde kütle olduğu söylendi. Baktık ki hastamız iyileşmiyor, özel bir doktora götürdük. Oradan da özel hastaneye yönlendirdiler. Burada yapılan tahlillerde karnında yabancı bir cisim tespit ettiler. Hastamızı ameliyata aldılar, karnından sargı bezi çıktı. Hastamız ölümden döndü, sorumlulardan şikayetçi olacağız” dedi.

Ameliyatta çıkarılan sargı bezi hem doktorları hem de aile fertlerini şaşkınlığa sevk ederken, bu kadar büyüklükteki yabancı bir cismin nasıl unutulduğu ise merak konusu oldu.

Şoke eden olay: Ameliyatta karnında unutmuşlar

 

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