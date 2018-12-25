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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Süleyman EKİN/DHA
25.12.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Şoke eden mesaj: 'FETÖ'cüler babamı öldürdü'

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Şoke eden mesaj: 'FETÖ'cüler babamı öldürdü'

ANTALYA'da, babası Hüseyin Doğru'yu (60) döverek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman Doğru (37), ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme başkanı, duruşmada Doğru'ya, arkadaşına gönderdiği 'FETÖ'cüler babamı öldürdü, suçu benim üzerine atmaya çalışıyorlar' mesajını sordu. Doğru ise bu mesajı yazdığını kabul etti. 

Olay, 14 Ağustos'ta, Kepez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Doğru, çocukları tarafından evinde ölü bulundu. Tartışma sonrası babasını döverek, öldürdüğü iddia edilen Süleyman Doğru, gözaltına alındı. Doğru, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Süleyman Doğru, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Doğru ile kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında, babasını öldürmediğini öne süren Süleyman Doğru, olay günü Hüseyin Doğru'nun, evine geldiğini ve aralarında başlayan tartışma sonrası dışarı çıkarak, sitenin bahçesinde bir süre dolaştığını belirtti. Doğru, geri döndüğünde babasını yerde kanlar içinde yatarken gördüğünü ileri sürdü. Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi gerektiğini, ancak kendisinin suçlanacağını düşünerek, bunu yapmadığını aktaran Doğru, "Her şey, beni suçlu gösterir nitelikteydi. Aksine şahitlik edecek hiçbir şahit yoktu. Evden çıkıp, çarşıya gittim. Daha sonra amcamın kızını arayarak, babama bakması için eve gönderdim" diye konuştu. 

'FETÖ'CÜLER BABAMI ÖLDÜRDÜ' MESAJI

Mahkeme başkanının, 'FETÖ'cüler babamı öldürdü, suçu benim üzerine atmaya çalışıyorlar' diye arkadaşına mesaj gönderdiğini hatırlatması üzerine Süleyman Doğru, "Evet doğru, attım" dedi. Ekonomik durumu iyi olmadığı için babasının yanında kalmak istediğini, bu nedenle aralarında birçok tartışma çıktığını belirten Doğru, "Ben Mersin'de yaşıyordum. Antalya'ya gelerek yanlarında kalmak istiyordum. Kardeşlerim beni istemediğinden babamla tartışıyorduk. Ayrıca babam, bana her ay 500 lira harçlık gönderiyordu; göndermediği zaman aramızda tartışma oluyordu" diye konuştu. 

KARDEŞLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Ağabeylerinden şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini belirten Süleyman Doğru'nun kardeşleri, sanığın olaydan birkaç ay önce babasını bıçakla kovaladığını ve bunun üzerine savcılığa giderek, şikayet ettiklerini anlattı. Tanık olarak dinlenen Doğru'nun damadı ise sanığın, yaklaşık 4 yıl önce kayınpederini darbederek, yaraladığını iddia etti.

Doğru kardeşlerin avukatı ise mahkemeye, sanığın olaydan önce sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı iddia edilen 'Kusursuz bir cinayet', 'Şimdiden hazırlanın', 'Olacaklardan ben sorumlu değilim, her şeye son vereceğim' paylaşımlarının çıktısını sundu.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

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