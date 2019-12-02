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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Şoke eden görüntü! Kabuğunu soysanız bile…

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CNN Türk canlı yayınında parafin ile kaplanan meyve sebzelerin olası zararları konuşuldu. Uzmanlar parafin kullanılan ürünlerde zirai ilaç kalıntılarının meyvenin içinde kaldığını ve kabuğu soyulsa dahi bunları yiyen vatandaşların zararlı ilaç kalıntılarını vücutlarına alabileceklerini söyledi.

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk’ün hazırladığı haberde ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve cazibesini artırmak için kullanılan parafin ele alındı.

Şoke eden görüntü Kabuğunu soysanız bile…

Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzman Doktor Eyyüp Yılmaz şöyle konuştu:

“Parafinin esas amacı daha cazip görünmesinden ziyade ürünün raf ömrünü uzatmaktır. Oksijene karşı bir meyvenin çürümesini geciktirmek. Vücutta sindirilemez. İki şekli var petrol ürünü ve dola şekli. Doğal şekli pahalı olduğu için pek tercih edilmiyor. Diğerinin de vücudumuza verdiği zarar inanılmaz düzeyde. Parafin asla sirkede çözülmez. Yapılabilecek tek şey vardır kabuğunu soymak.” dedi.

Şoke eden görüntü Kabuğunu soysanız bile…

Tüketici başvuru Merkezi başkanı Aydın Ağaoğlu ise parafin ile ilgili çok tartışılacak şu sözleri söyledi:

“Sadece elmada değil narenciye, portakal, mandalina, armut hatta narın kabukları kaplanıyor. Burada karşılaştığımız en büyük riski uzmanlar şu şekilde belirtiyor: Ağaçta ilaçlanan bu tür meyveler daha sonra üzerindeki o zirai ilaç kalıntısı uçmadan parafinlenirse altında kalıyor. Parafinin altında kalan o kimyasal ilaç da dışarı uçamadığından meyvenin içine işliyor. Böylelikle kabuğunu soyarak yiyenler dahi bu zararlıyı alıyorlar. Pestisit denilen zirai ilaç kalıntısı meyvenin içine geçiyor.”

Şoke eden görüntü Kabuğunu soysanız bile…

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