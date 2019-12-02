Şoke eden görüntü! Kabuğunu soysanız bile…
CNN Türk canlı yayınında parafin ile kaplanan meyve sebzelerin olası zararları konuşuldu. Uzmanlar parafin kullanılan ürünlerde zirai ilaç kalıntılarının meyvenin içinde kaldığını ve kabuğu soyulsa dahi bunları yiyen vatandaşların zararlı ilaç kalıntılarını vücutlarına alabileceklerini söyledi.
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk’ün hazırladığı haberde ürünlerin raf ömrünü uzatmak ve cazibesini artırmak için kullanılan parafin ele alındı.
Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzman Doktor Eyyüp Yılmaz şöyle konuştu:
“Parafinin esas amacı daha cazip görünmesinden ziyade ürünün raf ömrünü uzatmaktır. Oksijene karşı bir meyvenin çürümesini geciktirmek. Vücutta sindirilemez. İki şekli var petrol ürünü ve dola şekli. Doğal şekli pahalı olduğu için pek tercih edilmiyor. Diğerinin de vücudumuza verdiği zarar inanılmaz düzeyde. Parafin asla sirkede çözülmez. Yapılabilecek tek şey vardır kabuğunu soymak.” dedi.
Tüketici başvuru Merkezi başkanı Aydın Ağaoğlu ise parafin ile ilgili çok tartışılacak şu sözleri söyledi:
“Sadece elmada değil narenciye, portakal, mandalina, armut hatta narın kabukları kaplanıyor. Burada karşılaştığımız en büyük riski uzmanlar şu şekilde belirtiyor: Ağaçta ilaçlanan bu tür meyveler daha sonra üzerindeki o zirai ilaç kalıntısı uçmadan parafinlenirse altında kalıyor. Parafinin altında kalan o kimyasal ilaç da dışarı uçamadığından meyvenin içine işliyor. Böylelikle kabuğunu soyarak yiyenler dahi bu zararlıyı alıyorlar. Pestisit denilen zirai ilaç kalıntısı meyvenin içine geçiyor.”
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