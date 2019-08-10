Şoke eden gerçek ortaya çıktı! Bağımlılık yapması için bunu yapmış

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞoke eden gerçek ortaya çıktı! Bağımlılık yapması için bunu yapmış
GeriGündem Şoke eden gerçek ortaya çıktı! Bağımlılık yapması için bunu yapmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
10.08.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Şoke eden gerçek ortaya çıktı! Bağımlılık yapması için bunu yapmış

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şoke eden gerçek ortaya çıktı! Bağımlılık yapması için bunu yapmış

Denizli'de 5 ayrı suçtan aranan ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen cezaevi firarisi F.U, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kaldığı evde satışa hazır 17 gram bonzai ele geçirilen F.U.'nun, uyuşturucunun bağımlılık yapması için üzerine fare ve böcek ilacı püskürttüğü tespit edildi.

5
  • Şoke eden gerçek ortaya çıktı Bağımlılık yapması için bunu yapmış
  • Şoke eden gerçek ortaya çıktı Bağımlılık yapması için bunu yapmış
  • Şoke eden gerçek ortaya çıktı Bağımlılık yapması için bunu yapmış
  • Şoke eden gerçek ortaya çıktı Bağımlılık yapması için bunu yapmış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan F.U.'nun imal ettiği bonzai olarak bilinen sentetik madde kannabinoidi piyasaya sürmeye hazırlandığını belirledi.

Narkotik polisleri, önceki gün alıcı görünümünde F.U.'nun evine gitti. Uyuşturucu pazarlığı yapıldığı sırada, evin çevresinde hazır bekleyen diğer narkotik polisleri operasyon düzenledi.

F.U. suçüstü yakalanıp, gözaltına alınırken, evde yapılan aramada satışa hazır halde 51 paket toplam 17 gram bonzai ele geçirildi.

Evde arama yapan polis ekipleri, bonzainin imalatında kullanılan insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan böcek ilacı, tütün ve fare zehirleri gibi 681 gram zehirli kimyasal madde buldu.

Ele geçirilen bu zehirli kimyasalların yapılan incelemesinde ölümcül nitelikte yüzde 98 oranında saf zehir olduğu ve bağımlılık yapması amacıyla imal edilen uyuşturucu maddelerin üzerine püskürtülerek etkisinin artırıldığı tespit edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan F.U.'nun 5 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da öğrenildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Şoke eden gerçek ortaya çıktı! Bağımlılık yapması için bunu yapmış
Trafiğe çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi
Bakan Akar'dan Kıbrıs mesajı
Bayram mesajı: Ağustos'ta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz