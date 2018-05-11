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    Şoke eden anlar! Genç kızın arkasından yaklaşıp böyle çaldı...

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
    11.05.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

    Adana'da alışverişe çıkan İ.K.'nin (17) cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan Fatih Çelik'i (28), giydiği büyük numara ayakkabısı ele verdi.

    Olay, 4 Mayıs'ta Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla alışverişe çıkan İ.K.'nin arkasında yürüyen zanlı, genç kızın cebindeki cep telefonunu çekip, aldı. Sekerek olay yerinden kaçan zanlının görüntüleri ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir süre cep telefonun olmadığını fark eden  İ.K. polisi aradı.

    Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin cep telefonunu aldıktan sonra sekerek kaçtığını fark etti. Civarda araştırma yapan ekipler, yolda yine sererek yürüyen Fatih Çelik'i yakaladı. Emniyet'e götürülen zanlı, sorgusunda suçunu itiraf etti. Çaldığı telefonu 300 liraya tanımadığı birine sattığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, giydiği ayakkabının numarası büyük olduğu için sektiğini söyledi. 

    Mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.

     

    Etiketler: adana , hırsızlık , telefon , hırsız , genç kız , gündem
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