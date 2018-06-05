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    Şoke eden anlar! 3 yaşındaki çocuk annesinin kullandığı aracın altında kaldı

    İSTANBUL (İHA)
    05.06.2018 - 11:33 | Son Güncelleme:

    Kemerburgaz’da 3 buçuk yaşındaki erkek çocuk, yerde emeklediği esnada annesinin kullandığı otomobilin altında kaldı. Kazada çocuğun şans eseri burnu bile kanamazken, korku dolu o anlar kameralara yansıdı.

    Olay, 29 Mayıs Salı günü 17.10 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde aracını park etmeye isteyen Nimet Akyıldız, evinin önüne geldi. O esnada yerde emekleyen Akyıldız’ın oğlu 3 buçuk yaşındaki Yunus Emre annesinin kullandığı aracın altında kaldı. Kaza sonucu çocuk şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

    HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

    Kaza sonrası büyük bir panikle aracından inen anne Akyıldız, yanındaki ve bir çocuk aracın altına baktı. Çocuğunu aracın altında gören anne hemen çıkartarak kucağına aldı. Anne şans eseri hiçbir yara almayan çocuğuna sımsıkı sarılırken, yanındaki arkadaşı ise olayın şokuyla ellerini başına koydu. Korku dolu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Etiketler: çocuğunu ezdi , trafik kazası
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