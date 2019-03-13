‘Sokaktaki vatandaş değil Hrant Dink, öyle değerlendirmek lazım’
İSTANBUL 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar Ali Öz, Reşat Altay, Erhan Tuncel, Gazi Günay ve Murat Bayrak geldi. Ramazan Akyürek Silivri Cezaevi’nden, başka suçtan tutuklu Yavuz Karakaya ise Sincan Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel ile Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, tanık olarak dinlendi.
Vedat Yavuz, Dink’in öldürüleceğine ilişkin F4 raporunda yer alan “Ses getirecek eylem” sözünün ne anlama geldiğinin sorulması üzerine, “Savcılık ifademde ‘Tükürmek de ses getirecek eylem” dediysem de bu kişi sokaktaki vatandaş değil, Hrant Dink, bunu böyle değerlendirmek lazım” dedi.
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