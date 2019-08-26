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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.08.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Sokaktaki kavgada yoldaki küçük Ezel’in boğazına makas saplandı

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Sokaktaki kavgada yoldaki küçük Ezel’in boğazına makas saplandı

İstanbul Sultangazi'de sokak üzerinde iki grup arasındaki kavgada, fırlatılan makas, yolda yürüyen 13 yaşındaki Ezel’in boğazına saplandı. Hastanedeki tedavisi süren Ezel E.’nin felç kalma olasılığının bulunduğu belirtildi

İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi 2389 Sokak’ta önceki gün iki grup arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede sopalı, makaslı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında teyzesiyle yolda yürüyen 13 yaşındaki Ezel E., iki grubun kavgasının arasında kaldı. Taraflardan biri elindeki makası kavga ettiği birine fırlattı.

MAKAS BOĞAZINA SAPLANDI

Fırlatılan makas iki grubun arasında kalan Ezel E.’nin boğazına saplandı. Küçük Ezel kanlar içerisinde yere yığıldı. Bilgi verilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Ezel, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ezel’in hastanedeki tedavisi devam ediyor. Küçük Ezel’in, felç kalma olasılığı olduğu belirtiliyor.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan iki gruptan kişileri gözaltına aldı. Kavgaya karışanlardan Ç.G., E. G. ve Ü.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BANA ÇOCUK DEĞİL, CESET VERİYORLAR"

Küçük Ezel’in annesi ve yakınlarının ise hastane önündeki bekleyişi devam ediyor. Anne Yadigar Erdem, Şu anda durumu belden aşağı komple felç. Göğsünün yarısından aşağısı felç. Kolunu birazcık olsun oynatabiliyor, o da çok değil. Öbür türlü şokta. Hep kavgayı anlatıyor. Psikolojik olarak hiç iyi değil. Kavgaya tutuşan her iki taraftan şikayetçiyim. Benim kızım Ezel’i bu hale getirenlerden şikayetçiyim. Kızımın yürümesini istiyorum. Bugün bana ’Anne yürüyemiyorum’ diyor. Niye yürütemiyorum ben çocuğumu. Doktorlar gelip demiş ki ’sana tekerlekli sandalye vereceğiz. 14 yaşındaki küçücük bir kız çocuğu tekerlekli sandalyeye mahkum edilecek. Bana çocuk değil, ceset veriyorlar" dedi.

Olay anında yeğeni Ezel ile kavganın arasında kalan Teyze Yaprak Topcu da, Parka pikniğe gidecektik. Yolda yürüyorduk. Kavgayı gördük, geri döndük baya da bir ilerledik. Ondan sonra ’teyze’ deyip yanıma düştü. Her kim yaptıysa cezasını çeksin" diye konuştu.

ŞÜPHELİLER SERBEST

Küçük Ezel’in diğer akrabaları da şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

 

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