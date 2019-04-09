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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
09.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sokaktaki cinayette Zindaşti şüphesi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Sokaktaki cinayette Zindaşti şüphesi

İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayında azmettirici olarak aranan firari İlhan Ünğan’ı öldüren tetikçinin, cinayetten sonra bindiği taksideki parmak izlerinden kimliği saptandı. 

İRANLI uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayında azmettirici olarak aranan firari İlhan Ünğan’ı öldüren tetikçinin, cinayetten sonra bindiği taksideki parmak izlerinden kimliği saptandı. Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde önceki gün 16.30’da, Zindaşti’nin kızı Arzu ve yeğeni olan şoförü Devrim Öztunç’un öldürülmesi olayına ilişkin aranan İlhan Ünğan (38) bir kafeden çıkarak otomobiline doğru yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.

Yanında 3 yakını ve 7 yaşında kızı bulunan Ünğan’a 9 mm çaplı 4 mermi isabet etti. Organize ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasına göre saldırıyı bir kişi gerçekleştirdi. Saldırgan, cinayetten sonra taksiye bindi ve Gaziosmanpaşa’ya kaçtı. Taksideki parmak izi incelemesiyle saldırganın kimliği belirlendi. Polis, bir yandan saldırganı ararken cinayeti, bir süre önce yakalanan ve tartışmalı bir şekilde tahliye olduktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Zindaşti’nin intikam için azmettirdiği yönünde soruşturma yürütülüyor.

NE OLMUŞTU

İddialara göre, 2014 Haziran’ında Yunanistan’da 2 ton eroin yakalatan uyuşturucu kaçakçıları Orhan Ünğan, kardeşi İlhan Ünğan ile İran asıllı Çetin Koç, kendilerini ihbar ettiği gerekçesiyle Naci Şerifi Zindaşti’nin peşine düşmüştü. Zindaşti’nin lüks cipine 26 Eylül 2014’te trafik ışıklarında durduğu sırada 2 kişi tarafından ateş açıldı. Zindaşti araçta yoktu. Saldırıda kızı Arzu Şerifi Zindaşti  ve yeğeni Devrim Öztunç öldü. Saldırıyı yurtdışında bulunan Orhan Ünğan’ın talimatıyla Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’ın gerçekleştirdiği öne sürüldü.     

Dronla tesbit edildi, operasyon başladı
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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