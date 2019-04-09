Sokaktaki cinayette Zindaşti şüphesi
İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayında azmettirici olarak aranan firari İlhan Ünğan’ı öldüren tetikçinin, cinayetten sonra bindiği taksideki parmak izlerinden kimliği saptandı.
İRANLI uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayında azmettirici olarak aranan firari İlhan Ünğan’ı öldüren tetikçinin, cinayetten sonra bindiği taksideki parmak izlerinden kimliği saptandı. Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde önceki gün 16.30’da, Zindaşti’nin kızı Arzu ve yeğeni olan şoförü Devrim Öztunç’un öldürülmesi olayına ilişkin aranan İlhan Ünğan (38) bir kafeden çıkarak otomobiline doğru yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı.
Yanında 3 yakını ve 7 yaşında kızı bulunan Ünğan’a 9 mm çaplı 4 mermi isabet etti. Organize ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin araştırmasına göre saldırıyı bir kişi gerçekleştirdi. Saldırgan, cinayetten sonra taksiye bindi ve Gaziosmanpaşa’ya kaçtı. Taksideki parmak izi incelemesiyle saldırganın kimliği belirlendi. Polis, bir yandan saldırganı ararken cinayeti, bir süre önce yakalanan ve tartışmalı bir şekilde tahliye olduktan sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Zindaşti’nin intikam için azmettirdiği yönünde soruşturma yürütülüyor.
NE OLMUŞTU
İddialara göre, 2014 Haziran’ında Yunanistan’da 2 ton eroin yakalatan uyuşturucu kaçakçıları Orhan Ünğan, kardeşi İlhan Ünğan ile İran asıllı Çetin Koç, kendilerini ihbar ettiği gerekçesiyle Naci Şerifi Zindaşti’nin peşine düşmüştü. Zindaşti’nin lüks cipine 26 Eylül 2014’te trafik ışıklarında durduğu sırada 2 kişi tarafından ateş açıldı. Zindaşti araçta yoktu. Saldırıda kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç öldü. Saldırıyı yurtdışında bulunan Orhan Ünğan’ın talimatıyla Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’ın gerçekleştirdiği öne sürüldü.
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