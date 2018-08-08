Sokakta vahÅŸet!

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERÄ°, (DHA)
08.08.2018 - 14:09, Son GÃ¼ncelleme:

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KAYSERÄ°'de, Ä°lyas YalÃ§Ä±n (28), iddiaya gÃ¶re, resmi nikah nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dini nikahlÄ± eÅŸi Mehtap SoygÃ¼den'i (28) tabancayla vurdu, ardÄ±ndan da aynÄ± silahla yaÅŸamÄ±na son verdi. AÄŸÄ±r yaralÄ± SoygÃ¼den, hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±.

Merkez Melikgazi ilÃ§esi Keykubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pide fÄ±rÄ±nÄ± iÅŸletmecisi Ä°lyas YalÃ§Ä±n ile eÅŸi kuafÃ¶r Mehtap SoygÃ¼den, iddiaya gÃ¶re, sabah iÅŸ yerlerine giderken resmi nikah meselesi nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±. YalÃ§Ä±n, tabancayla eÅŸini boynundan ve baÅŸÄ±ndan vurarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±, ardÄ±ndan da aynÄ± silahla intihar etti.

Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ± kadÄ±nÄ± Åžehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldÄ±rÄ±rken, YalÃ§Ä±n'Ä±n yakÄ±nlarÄ± cenazenin baÅŸÄ±nda gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Ä°lyas YalÃ§Ä±n'Ä±n cenazesi otopsi iÃ§in EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastanede tedaviye alÄ±nan Mehtap SoygÃ¼den'nin saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.

YalÃ§Ä±n ve SoygÃ¼den'in bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸlerinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra dini nikahlÄ± olarak birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± ve Ã¶nceki evliliklerinden de 2'ÅŸer Ã§ocuklarÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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Sokakta vahÅŸet

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