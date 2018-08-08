Sokakta vahÅŸet!
KAYSERÄ°'de, Ä°lyas YalÃ§Ä±n (28), iddiaya gÃ¶re, resmi nikah nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dini nikahlÄ± eÅŸi Mehtap SoygÃ¼den'i (28) tabancayla vurdu, ardÄ±ndan da aynÄ± silahla yaÅŸamÄ±na son verdi. AÄŸÄ±r yaralÄ± SoygÃ¼den, hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±.
Merkez Melikgazi ilÃ§esi Keykubat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pide fÄ±rÄ±nÄ± iÅŸletmecisi Ä°lyas YalÃ§Ä±n ile eÅŸi kuafÃ¶r Mehtap SoygÃ¼den, iddiaya gÃ¶re, sabah iÅŸ yerlerine giderken resmi nikah meselesi nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±. YalÃ§Ä±n, tabancayla eÅŸini boynundan ve baÅŸÄ±ndan vurarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±, ardÄ±ndan da aynÄ± silahla intihar etti.
Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ± kadÄ±nÄ± Åžehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldÄ±rÄ±rken, YalÃ§Ä±n'Ä±n yakÄ±nlarÄ± cenazenin baÅŸÄ±nda gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. Ä°lyas YalÃ§Ä±n'Ä±n cenazesi otopsi iÃ§in EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastanede tedaviye alÄ±nan Mehtap SoygÃ¼den'nin saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.
YalÃ§Ä±n ve SoygÃ¼den'in bir sÃ¼re Ã¶nce eÅŸlerinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra dini nikahlÄ± olarak birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± ve Ã¶nceki evliliklerinden de 2'ÅŸer Ã§ocuklarÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle