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    Sokakta kanlar içinde kaldı

    ADIYAMAN (DHA)
    24.04.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:

    ADIYAMAN'da, Abdurrahman A. sokakta karşılaşarak tartıştığı Mukadder K.’yi bıçakla yaraladı.

    Olay, bu sabah Hocaömer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Abdurrahman A., otobüs durağında bir süredir ayrı yaşadığı sevgilisi Mukadder A. ile karşılaştı.

    İkili arasında çıkan tartışma sırasında Abdurrahman A. üzerinde taşıdığı bıçakla Mukadder K.’yi bacağından yaraladı.

    Kanlar içerisinde kalan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olayın ardından kaçan Abdurrahman A. ise polis tarafından kısa sürede gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: kadına şiddet , kadına yönelik şiddet , NoMobil , gündem
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