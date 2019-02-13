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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANTALYA (AA)
13.02.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Sokakta kâbusu yaşamıştı... Yeni gelişme

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Sokakta kâbusu yaşamıştı... Yeni gelişme

Antalya'da iki arkadaşı ile gece yürüyüş yaptıkları sırada tanımadığı kişi tarafından darbedilen ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kadının taburcu edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, şirket yemeğine katıldıktan sonra arkadaşları ile yürüyüş için gittikleri Kaleiçi bölgesinde, arkalarından yaklaşan Mert K. (22) tarafından darbedilerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Burcu Nihan B'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.

Burnunda kırık olduğu tespit edilen Burcu Nihan B, taburcu edildi.

Antalya'da önceki gün Selin Ç. (25), Burcu Nihan B. (36) ve Gökçen T. (39) saat 03.15'te sokakta yürürken arkalarından yaklaşan Mert K'nin saldırısına uğramıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Aldıkları yumruk ve tekme darbeleri ile yaralanan kadınlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Selin Ç. ve Gökçen T. ayakta tedavi edilmiş, Burcu Nihan B'nin ise yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulduğu belirtilmişti.

Gözaltına alınan Mert K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mert K'nin ifadesinde, yürürken tanımadığı birileriyle tartıştığını, bir süre sonra yolda yürüyen 3 kişiyi görünce aynı kişiler zannederek yumruk attığını söylediği öne sürülmüştü.

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Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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